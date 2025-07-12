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Спорт ,  
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Глава РФС назвал лучшим решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ

Дюков о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ: не оптимальное, но лучшее решение
Александр Дюков считает, что было принято не оптимальное, но лучшее решение, исходя из регламента соревнований
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Бюро исполкома РФС приняло оптимальное решение по поводу замены московского «Торпедо» на «Оренбург» в числе участников Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26. Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

«Из тех решений, которые были возможны, «Оренбург» — это лучшее решение. Да, оно не оптимальное, но лучшее. Приоритет отдается клубам РПЛ. Это регламент», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

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Александр Дюков

Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». Вместо «Торпедо» в РПЛ сыграет «Оренбург», а московский клуб выступит в Первой лиге.

«Оренбург» в прошлом сезоне занял предпоследнее, 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Торпедо Москва ФК Оренбург
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