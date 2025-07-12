ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России

Матч в Казани начнется в 18:00 мск

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Московский ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на предстоящий матч за Суперкубок России.

В составе ЦСКА с первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой, Артем Шуманский и Тамерлан Мусаев.

Стартовый состав «Краснодара» выглядит следующим образом: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Диего Коста, Виктор Тормена, Джованни Гонсалес, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Виктор Са, Жоау Батчи, Джон Кордоба.

Матч на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани начнется в 18:00 мск.

«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России, ЦСКА — «Фонбет» — Кубок России.