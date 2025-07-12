ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России
Московский ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на предстоящий матч за Суперкубок России.
В составе ЦСКА с первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой, Артем Шуманский и Тамерлан Мусаев.
Стартовый состав «Краснодара» выглядит следующим образом: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Диего Коста, Виктор Тормена, Джованни Гонсалес, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Виктор Са, Жоау Батчи, Джон Кордоба.
Матч на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани начнется в 18:00 мск.
«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России, ЦСКА — «Фонбет» — Кубок России.
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