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Спорт ,  
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ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России

Матч в Казани начнется в 18:00 мск
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Московский ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на предстоящий матч за Суперкубок России.

В составе ЦСКА с первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой, Артем Шуманский и Тамерлан Мусаев.

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ФК &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;

Стартовый состав «Краснодара» выглядит следующим образом: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Диего Коста, Виктор Тормена, Джованни Гонсалес, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Виктор Са, Жоау Батчи, Джон Кордоба.

Матч на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани начнется в 18:00 мск.

«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России, ЦСКА — «Фонбет» — Кубок России.

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