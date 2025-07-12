Возьмет ли клуб Галицкого Суперкубок со второй попытки. Главное о матче

«Краснодар» во второй раз сыграет в матче за Суперкубок России

В субботу пройдет Суперкубок России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА. «РБК Спорт» изучил путь команд к матчу и выделил основные моменты

ФК Краснодар (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

История трофея

Суперкубок России впервые был разыгран в 2003 году и с тех пор служит символическим началом нового сезона, объединяя чемпиона и обладателя Кубка — традиционно это событие привлекает внимание экспертов, телезрителей и десятков тысяч болельщиков. Рекорд по числу побед удерживает «Зенит» (9 трофеев), за ним следует ЦСКА с семью выигрышами, а «Локомотив» замыкает тройку с тремя Кубками. «Краснодар» второй раз в истории пробивается на матч за Суперкубок, а армейцы подходят к поединку как действующие обладатели Кубка России.

История противостояний

За всю историю официальных встреч соперники провели 38 матчей: ЦСКА одержал 15 побед, «Краснодар» — 13, 10 поединков завершились вничью. Разница забитых мячей составляет 46:35 в пользу армейцев. Особенно знаменательны матчи в Кубке России-2024/25: 31 июля «быки» победили со счетом 1:0, но 18 сентября в ответном поединке ЦСКА взял реванш (2:0).

«Краснодар»: чемпионский сезон

Сезон-2024/25 стал историческим для «Краснодара»: впервые в своей 17-летней истории клуб, основанный бизнесменом Сергеем Галицким, выиграл золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). «Быки» набрали 67 очков, опередив шестикратного чемпиона «Зенит» на одно очко, и положили конец многолетней гегемонии питерской команды. Под руководством 41-летнего Мурада Мусаева команда продемонстрировала сбалансированный футбол, в котором ключевую роль сыграли капитан Эдуард Сперцян и лучший фтуболист сезона колумбийский нападающий Джон Кордоба, забивший 13 голов, а также голкипер Станислав Агкатсев.

Путь ЦСКА

ЦСКА провел не менее яркий сезон: после потери титула обладателя Кубка два года назад армейцы вернули трофей. В Суперфинале 1 июня 2025 года они обыграли «Ростов» в серии послематчевых пенальти (4:3) после нулевой ничьей, а вратарь Игорь Акинфеев, отразив решающий удар, стал самым титулованным игроком в истории российского футбола. Кроме того, армейцы уверенно финишировали в РПЛ, заняв третье место с 59 очками под руководством Марко Николича. Летом он покинул клуб, а на его место пришел Фабио Челестини.

Лидерами результативности стали Тамерлан Мусаев (10 голов во всех турнирах) и Иван Обляков (7 мячей в РПЛ). Подопечные Николича продемонстрировали сбалансированную игру, сочетая надежную оборону и быстрые контратаки, особенно после зимней паузы. Кроме того, армейцы вошли в историю как девятикратные обладатели Кубка России, сравнявшись по этому показателю с «Локомотивом».

Детали матча

Матч за Суперкубок России-2025 пройдет 12 июля на 39-тысячной Казань арене. Стартовый свисток по московскому времени прозвучит в 18:00 — на данный момент реализовано более 35 000 билетов. С четверга на территории арены и в городе проходят мероприятия, связанные с матчем. Так из Москвы в Казань кубок доставили обладатели трофея, бывшие игроки сборной России Дмитрий Сычев, Григорий Щенников, Кирилл Набабкин, Александр Бухаров и Ари. В эти дни они участвуют в разных активностях под эгидой РФС.