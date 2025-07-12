Россиянин остался в тренерском штабе «Фиорентины» после назначения Пиоли
Российский специалист Александр Низелик будет работать в тренерском штабе Стефано Пиоли в «Фиорентине». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
«Фиорентина» объявила о назначении Пиоли главным тренером 12 июля. 40-летний Низелик указан в штабе Пиоли тренером-ассистентом.
Россиянин входил в штаб предыдущего тренера «Фиорентины» Раффаэле Палладино.
Низелик ранее работал в петербургском «Зените» в тренерском штабе Лучано Спаллетти и Сергея Семака, с которым также был в «Уфе».
Кроме того, Низелик с 2012 по 2014 год был помощником Фабио Капелло в сборной России.
«Фиорентина» в прошлом сезоне заняла шестое место в чемпионате Италии.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов