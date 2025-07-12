Российский экс-тренер «Зенита» Низелик вошел в штаб Пиоли в «Фиорентине»

Россиянин остался в тренерском штабе «Фиорентины» после назначения Пиоли

Александр Низелик входил в штаб предыдущего тренера «Фиорентины» Раффаэле Палладино, а сейчас сохранил свою должность. Низелик ранее работал в «Зените», «Уфе» и сборной России

Александр Низелик (Фото: acffiorentina.com)

Российский специалист Александр Низелик будет работать в тренерском штабе Стефано Пиоли в «Фиорентине». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

«Фиорентина» объявила о назначении Пиоли главным тренером 12 июля. 40-летний Низелик указан в штабе Пиоли тренером-ассистентом.

Россиянин входил в штаб предыдущего тренера «Фиорентины» Раффаэле Палладино.

Низелик ранее работал в петербургском «Зените» в тренерском штабе Лучано Спаллетти и Сергея Семака, с которым также был в «Уфе».

Кроме того, Низелик с 2012 по 2014 год был помощником Фабио Капелло в сборной России.

«Фиорентина» в прошлом сезоне заняла шестое место в чемпионате Италии.