Покинувший клуб Роналду тренер возглавил «Фиорентину»

Стефано Пиоли, который в сезоне 2021/22 привел «Милан» к победе в чемпионате Италии, вернулся в Серию А

Стефано Пиоли (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Стефано Пиоли назначен главным тренером «Фиорентины». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

59-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2028 года.

Пиоли в конце июня покинул пост главного тренера саудовского «Ан-Насра», где он работал с сентября 2024 года. В прошлом сезоне клуб, где выступает Криштиану Роналду, остался без трофеев, заняв в чемпионате Саудовской Аравии третье место и уступив чемпиону «Аль-Иттихаду» 13 очков.

До прихода в «Ан-Наср» Пиоли с 2019 по 2024 год тренировал «Милан». В сезоне 2021/22 он привел клуб к победе в чемпионате Италии (впервые за 11 лет) и был признан лучшим тренером сезона в Серии А.

«Фиорентину» Пиоли тренировал с 2017 по 2019 год.