Покинувший клуб Роналду тренер возглавил «Фиорентину»
Стефано Пиоли назначен главным тренером «Фиорентины». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
59-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2028 года.
Пиоли в конце июня покинул пост главного тренера саудовского «Ан-Насра», где он работал с сентября 2024 года. В прошлом сезоне клуб, где выступает Криштиану Роналду, остался без трофеев, заняв в чемпионате Саудовской Аравии третье место и уступив чемпиону «Аль-Иттихаду» 13 очков.
До прихода в «Ан-Наср» Пиоли с 2019 по 2024 год тренировал «Милан». В сезоне 2021/22 он привел клуб к победе в чемпионате Италии (впервые за 11 лет) и был признан лучшим тренером сезона в Серии А.
«Фиорентину» Пиоли тренировал с 2017 по 2019 год.
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