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Спорт ,  
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Футболист сборной Бразилии приехал на медосмотр перед переходом в «Зенит»

Глава «Зенита» Медведев: Жерсон проходит медосмотр перед переходом в клуб
Ранее петербургский клуб выплатил «Фламенго» прописанные в контракте отступные за переход полузащитника Жерсона — €25 млн
Жерсон
Жерсон (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Полузащитник сборной Бразилии Жерсон проходит медосмотр перед завершением перехода в «Зенит». Об этом Sport24 рассказал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Жерсон проходит медосмотр», — сказал Медведев.

«Фламенго» 4 июля сообщил, что «Зенит» выплатил бразильскому клубу прописанные в контракте отступные за переход Жерсона — €25 млн.

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Жерсону 28 лет. Бразилец выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он там играл в 2019–2021 годах. С клубом он выигрывал чемпионат Бразилии (2019, 2020), Кубок (2024) и Суперкубок страны (2020, 2021, 2025), а также Кубок Либертадорес (2019).

В Европе Жерсон играл за «Рому» (2016–2018), «Фиорентину» (2019) и «Марсель» (2021–2023).

В сборной Бразилии Жерсон провел 14 матчей и забил один гол.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Александр Медведев Жерсон
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