Футболист сборной Бразилии Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» за €25 млн

Футболист сборной Бразилии перешел в «Зенит» за €25 млн

Петербургский клуб выплатил «Фламенго» прописанные в контракте отступные за переход полузащитника Жерсона

Жерсон (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсон перешел в петербургский «Зенит». Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.

Сумма трансфера составила €25 млн — отступные, прописанные в контракте футболиста.

Жерсону 28 лет. Бразилец выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он там играл в 2019–2021 годах. С клубом он выигрывал чемпионат Бразилии (2019, 2020), Кубок (2024) и Суперкубок страны (2020, 2021, 2025), а также Кубок Либертадорес (2019).

В Европе Жерсон играл за «Рому» (2016–2018), «Фиорентину» (2019) и «Марсель» (2021–2023).

В сборной Бразилии Жерсон провел 14 матчей и забил один гол.