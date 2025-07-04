Футболист сборной Бразилии перешел в «Зенит» за €25 млн
Полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсон перешел в петербургский «Зенит». Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.
Сумма трансфера составила €25 млн — отступные, прописанные в контракте футболиста.
Жерсону 28 лет. Бразилец выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он там играл в 2019–2021 годах. С клубом он выигрывал чемпионат Бразилии (2019, 2020), Кубок (2024) и Суперкубок страны (2020, 2021, 2025), а также Кубок Либертадорес (2019).
В Европе Жерсон играл за «Рому» (2016–2018), «Фиорентину» (2019) и «Марсель» (2021–2023).
В сборной Бразилии Жерсон провел 14 матчей и забил один гол.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов