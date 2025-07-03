«Зенит» объявил о переходе аргентинского защитника

«Зенит» пополнил состав 21-летним защитником Романом Вегой, который ранее играл за «Аргентинос Хуниорс» и дубль «Барселоны»

Роман Вега (справа) (Фото: Marcelo Endelli / Getty Images)

Петербургский «Зенит» сообщил о переходе 21-летнего защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс» (Буэнос-Айрес).

Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет.

Вега в 17 лет дебютировал за основу «Аргентинос Хуниорс», в 20 лет впервые вышел на поле с капитанской повязкой. В сезоне 2022/23 он играл за дубль «Барселоны».

На счету защитника пять матчей и один гол за сборную Аргентины U20 и две игры за команду U23.

«Зенит» в минувшем сезоне стал вторым в РПЛ.

В основном составе петербургского клуба также играет аргентинский нападающий Лусиано Гонду.