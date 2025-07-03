«Зенит» объявил о переходе аргентинского защитника
Петербургский «Зенит» сообщил о переходе 21-летнего защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс» (Буэнос-Айрес).
Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет.
Вега в 17 лет дебютировал за основу «Аргентинос Хуниорс», в 20 лет впервые вышел на поле с капитанской повязкой. В сезоне 2022/23 он играл за дубль «Барселоны».
На счету защитника пять матчей и один гол за сборную Аргентины U20 и две игры за команду U23.
«Зенит» в минувшем сезоне стал вторым в РПЛ.
В основном составе петербургского клуба также играет аргентинский нападающий Лусиано Гонду.
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