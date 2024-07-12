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Медведев заявил, что не перешел черту в конфликте с судьей на Уимблдоне

Даниил Медведев: сказал судье на Уимблдоне что-то по-русски, но черту не перешел
Медведеву дали предупреждение в первом сете с Алькарасом, когда он выругался на судью, засчитавшую двойной отскок. После матча россиянин сказал, что это было не так оскорбительно, как в его конфликте с судьей на Australian Open
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил после поражения в полуфинале Уимблдона, что не сказал «ничего слишком плохого» судье на вышке в первом сете. Слова теннисиста приводит Tennis Letter.

Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в четырех сетах — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

В первом сете судья Ева Асдераки-Мур дала Медведеву предупреждение за неспортивное поведение — в концовке он выругался на нее, когда она засчитала ему двойной отскок. Судья спустилась на корт и посовещалась по поводу эпизода с супервайзером.

«Я сказал что-то по-русски… Это было не за чертой», — сказал Медведев. По его словам, он вспомнил в этот момент, как эта судья также рассудила похожий эпизод в его матче на «Ролан Гаррос» против Марина Чилича.

Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона
Спорт
Даниил Медведев

На вопрос о том, не назвал ли судью «маленькой кошкой» (small cat), имея в виду оскорбление pussy, как Хауме Кампистоля на Australian Open в 2022-м, Медведев ответил отрицательно: «Я бы сказал, что «маленькая кошка» — слова хорошие, но смысл не очень приятный. Здесь смысл был лучше».

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Даниил Медведев
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