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Медведев второй год подряд сыграет с Алькарасом в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист в 1/4 финала победил американца Томми Пола. Алькарас является действующим победителем Уимблдона, в прошлом году он обыграл россиянина в полуфинале
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 21-летний испанец, посеянный на турнире под третьим номером, победил американца Томми Пола, 13-ю ракетку мира, со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

В полуфинале Алькарас сыграет против россиянина Даниила Медведева, который победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Даниил Медведев победил первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона
Спорт
Даниил Медведев

Алькарас является действующим победителем Уимблдона, в прошлом году он обыграл Медведева в полуфинале турнира.

В личных встречах у Алькараса и Медведева счет 4–2 в пользу испанца.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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теннис Уимблдон Даниил Медведев Карлос Алькарас
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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