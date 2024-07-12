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Шунин рассказал о причине своего ухода из «Динамо»

Шунин заявил, что его еще в межсезонье уверяли в продлении контракта с «Динамо»
По словам голкипера, еще зимой его уверяли, что команда продлит с ним соглашение, однако в итоге нового предложения не последовало
Антон Шунин
Антон Шунин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о ситуации вокруг его ухода из клуба. Голкипер заявил «Чемпионату», что еще в середине минувшего сезоне его уверяли в переподписании контракта.

«В декабре, когда заканчивалась первая часть сезона, со мной поговорили главный тренер и тренер вратарей. Сказали, что видят меня в команде и будут общаться с руководством, чтобы со мной продлили контракт. Руководители тоже говорили об этом неоднократно, в том числе в медиа. Помню наш разговор, что я могу побить рекорд Новикова по количеству матчей за «Динамо», — отметил Шунин.

По его словам, ситуация изменилась после зимнего перерыва, когда разговоров о продолжении сотрудничества стало меньше. А уже после окончания сезона 37-летнему голкиперу объявили, что команда продлевать контракт не будет. При этом предложили остаться на работе в структуре клуба.

Воспитанник «Динамо» провел в клубе 30 лет. За основную команду Шунин дебютировал в 2007 году. В итоге он сыграл за 17 сезонов 366 матчей (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из которых 125 раз он сохранил ворота в неприкосновенности (второй результат в истории клуба).

В середине июня «Динамо» объявило о подписании контракта с голкипером сборной России Андреем Луневым, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанский «Карабах».

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Антон Шунин ФК Динамо Москва Российская премьер-лига (РПЛ)
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