Байден отправит вместо себя жену на открытие Олимпиады в Париже
Президент США Джо Байден не приедет на церемонию открытия Олимпиады в Париже 26 июля, мероприятие посетит его супруга Джилл, сообщила пресс-служба Белого дома.
На церемонию закрытия Игр 11 августа приедет второй джентльмен США — муж Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.
Представителями США на открытии и закрытии Паралимпийский игр (28 августа и 8 сентября) будут, соответственно, сенатор Тэмми Дакуорт и министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.
4 июля в МОК опровергли информацию еженедельника Le Point о возможной отмене Игр из-за политической ситуации во Франции, где после первого тура досрочных выборов в парламент лидировали ультраправые из «Национального объединения». По итогам второго тура партия, которой руководит Марин Ле Пен, оказалась лишь третьей.