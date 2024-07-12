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Байден отправит вместо себя жену на открытие Олимпиады в Париже

Байден отправит жену на открытие Олимпиады и мужа вице-президента — на закрытие
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. США на церемониях открытия и закрытия Олимпиады будут представлять, соответственно, Джилл Байден и муж Камалы Харрис. А на Паралимпиаду отправят сенатора и министра
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден не приедет на церемонию открытия Олимпиады в Париже 26 июля, мероприятие посетит его супруга Джилл, сообщила пресс-служба Белого дома.

На церемонию закрытия Игр 11 августа приедет второй джентльмен США — муж Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.

Представителями США на открытии и закрытии Паралимпийский игр (28 августа и 8 сентября) будут, соответственно, сенатор Тэмми Дакуорт и министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

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4 июля в МОК опровергли информацию еженедельника Le Point о возможной отмене Игр из-за политической ситуации во Франции, где после первого тура досрочных выборов в парламент лидировали ультраправые из «Национального объединения». По итогам второго тура партия, которой руководит Марин Ле Пен, оказалась лишь третьей.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Джо Байден
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