Bild: Никлас Зюле за месяц скинул 8 кг, чтобы его не выгнали из «Боруссии»

Футболист за отпуск скинул 8 кг, чтобы вернуться в состав «Боруссии»

Никлас Зюле в прошлом сезоне много раз оставался в запасе и в какой-то момент поправился до 110 кг. После сезона руководство клуба попросило его вернуться в форму, если он хочет снова играть

Никлас Зюле (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Победитель Кубка конфедераций 2017 года в составе сборной Германии Никлас Зюле во время отпуска сбросил восемь килограммов, чтобы вернуться в основной состав дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Bild.

По данным газеты, ранее руководство клуба провело беседу с 28-летним защитником, чей вес по ходу сезона достиг 110 кг, и попросило его вернуться в форму, если он хочет играть.

Футболист серьезно отнесся к разговору и весь отпуск занимался под руководством фитнес-тренера.

В прошлом сезоне Зюле провел только 23 матча в Бундеслиге, причем в стартовом составе выходил только 14 раз.

«Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Реалу». После окончания сезона команду покинул главный тренер Эдин Терзич, вместо него назначили Нури Шахина.

На счету Зюле 49 матчей и один гол за сборную Германии с 2016 года.

Контракт Зюле с «Боруссией» рассчитан еще на два сезона.