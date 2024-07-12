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Футболист за отпуск скинул 8 кг, чтобы вернуться в состав «Боруссии»

Bild: Никлас Зюле за месяц скинул 8 кг, чтобы его не выгнали из «Боруссии»
Никлас Зюле в прошлом сезоне много раз оставался в запасе и в какой-то момент поправился до 110 кг. После сезона руководство клуба попросило его вернуться в форму, если он хочет снова играть
Никлас Зюле
Никлас Зюле (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Победитель Кубка конфедераций 2017 года в составе сборной Германии Никлас Зюле во время отпуска сбросил восемь килограммов, чтобы вернуться в основной состав дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Bild.

По данным газеты, ранее руководство клуба провело беседу с 28-летним защитником, чей вес по ходу сезона достиг 110 кг, и попросило его вернуться в форму, если он хочет играть.

Футболист серьезно отнесся к разговору и весь отпуск занимался под руководством фитнес-тренера.

В прошлом сезоне Зюле провел только 23 матча в Бундеслиге, причем в стартовом составе выходил только 14 раз.

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«Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Реалу». После окончания сезона команду покинул главный тренер Эдин Терзич, вместо него назначили Нури Шахина.

На счету Зюле 49 матчей и один гол за сборную Германии с 2016 года.

Контракт Зюле с «Боруссией» рассчитан еще на два сезона.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Боруссия Дортмунд
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