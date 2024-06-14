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Спорт ,  
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Финалист Лиги чемпионов назвал нового главного тренера

Нури Шахин возглавил дортмундскую «Боруссию»
Нури Шахин сменил в дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича. 35-летний экс-футболист сборной Турции с января был помощником Терзича в немецком клубе
Нури Шахин
Нури Шахин (Фото: bvb.de)

Бывший футболист сборной Турции Нури Шахин возглавил дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщается на сайте команды.

35-летний Шахин сменил на этом посту Эдина Терзича, который накануне подал в отставку.

Шахин, который с января входил в тренерский штаб Терзича, подписал трехлетний контракт.

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Шахин является воспитанником академии «Боруссии», выступал за дортмундский клуб в 2005–2011 и 2013–2018 годах. С командой он выиграл бундеслигу в 2011-м и Кубок Германии в 2017-м.

С 2021 по 2023 год Шахин был главным тренером турецкого «Антальяспора».

Прошедший сезон «Боруссия» закончила на пятом месте в чемпионате Германии и дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Боруссия Дортмунд

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