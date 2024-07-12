Александр Овечкин подарил Хабибу Нурмагомедову свитер с автографом
Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) фотографию хоккеиста Александра Овечкина, на которой тот держит подписанный для бывшего чемпиона UFC свитер.
Овечкин на игровом свитере со своей фамилией и номером 8 написал: «Хабибу от Ови».
Сделавший фотографию друг Нурмагомедова Сергей Жаткин подписал ее: «От легенды — легенде».
Нурмагомедов ранее называл Овечкина своим хорошим другом и рассказывал, что ходил по его приглашению на матч «Вашингтон Кэпиталз».
Нурмагомедову 35 лет, он ушел из UFC в 2020 году, после чего приобрел промоушен (Eagle FC) и занялся бизнесом, в том числе не связанным со спортом.
Овечкину 38 лет, он продолжает выступать в НХЛ за «Вашингтон», который в минувшем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф, не сумев одержать ни одной победы.