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Александр Овечкин подарил Хабибу Нурмагомедову свитер с автографом

Хабиб Нурмагомедов репостнул сделанную его другом фотографию Овечкина с подписанным для экс-звезды UFC свитером и комментарием: «От легенды — легенде»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) фотографию хоккеиста Александра Овечкина, на которой тот держит подписанный для бывшего чемпиона UFC свитер.

Овечкин на игровом свитере со своей фамилией и номером 8 написал: «Хабибу от Ови».

Сделавший фотографию друг Нурмагомедова Сергей Жаткин подписал ее: «От легенды — легенде».

Фото: khabib_nurmagomedov / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: khabib_nurmagomedov / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нурмагомедов ранее называл Овечкина своим хорошим другом и рассказывал, что ходил по его приглашению на матч «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин заявил, что сборная России сделала бы на Евро «пару сюрпризиков»
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Александр Овечкин

Нурмагомедову 35 лет, он ушел из UFC в 2020 году, после чего приобрел промоушен (Eagle FC) и занялся бизнесом, в том числе не связанным со спортом.

Овечкину 38 лет, он продолжает выступать в НХЛ за «Вашингтон», который в минувшем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф, не сумев одержать ни одной победы.

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Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) Хабиб Нурмагомедов Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

экс-чемпион UFC в легком весе
20 сентября 1988 года
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