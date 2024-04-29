Овечкин впервые не набрал очков в плей-офф НХЛ, установив три антирекорда

Овечкин впервые не набрал очков в плей-офф НХЛ и установил три антирекорда

Клуб Овечкина первым вылетел из Кубка Стэнли и единственным не одержал ни одной победы в этом розыгрыше плей-офф. Овечкин установил три личных антирекорда и повторил худший самую продолжительную безголевую серию

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

«Вашингтон Кэпиталз» дома проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:4 в четвертом матче стартового раунда плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс», который является чемпионом регулярного сезона, победил в серии со счетом 4:0.

Столичный клуб первым вылетел из Кубка Стэнли и единственным не одержал ни одной победы в этом розыгрыше плей-офф. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 38 лет впервые проиграл вчистую в первом раунде плей-офф.

Российский форвард впервые в карьере не набрал ни одного очка в ходе розыгрыша Кубка Стэнли. При этом капитан «Вашингтона» не может набрать очки в пяти играх плей-офф. Личный антирекорд безрезультатной серии составляет семь игр.

Также Овечкин повторил антирекорд по безголевой серии в плей-офф — семь игр. В последний раз он поражал ворота в мае 2022 года, в 2023-м «Вашингтон» впервые за девять лет не вышел в плей-офф.

В 2014 году его безголевая серия завершилась в восьмой игре. В 2012-м он забросил лишь одну шайбу в плей-офф. Случилось это в первом матче стартового раунда. В оставшихся шести играх он не смог поразить ворота. Безголевая серия продолжилась через год после возвращения в плей-офф.

Как Овечкин провел последнюю игру сезона

До нынешнего сезона Овечкин неизменно отмечался голом в каждом розыгрыше Кубка Стэнли.

Российский нападающий также нанес наименьшее количество бросков в карьере в розыгрыше плей-офф — пять бросков в четырех играх. При этом Овечкин является самым бросающим игроком в истории лиги. До нынешнего сезона он не делал менее 19 бросков за розыгрыш (2022 год, провел шесть игр). Рекорд был установлен в чемпионском 2018 года — 99 бросков в 24 играх.

Показатель полезности Овечкина в этом розыгрыше — минус 2. Он в пятый раз подряд завершил плей-офф с отрицательным показателем полезности.

Россиянин в общей сложности провел в розыгрышах плей-офф НХЛ 151 матч, забросил 72 шайбы и сделал 69 передач при показателе полезности «+3».