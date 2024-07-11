 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Овечкин заявил, что сборная России сделала бы на Евро «пару сюрпризиков»

Овечкин: сборная России сделала бы на Евро «пару сюрпризиков»
Сюжет
Евро-2024
Сборная России не играет на турнирах УЕФА с февраля 2022 года. Овечкин считает, что на Евро в этом году мало зрелищных матчей и команда Валерия Карпина точно бы не затерялась
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на YouTube-шоу «Это футбол, брат!» заявил, что ему хотелось бы видеть сборную России на чемпионате Европы в Германии.

«Мы бы не то что не затерялись бы, я думаю, мы бы попылили там, сделали бы пару сюрпризиков», — сказал Овечкин.

Хоккеист отметил, что на Евро-2024 футбол хороший, «но не зрелищно как-то они сейчас играют». «Мне нравится, когда много голов, а у них там 1:0, 1:1», — сказал Овечкин.

Чемпионат Европы завершится 14 июля, в финале сыграют Англия и Испания.

Адель и Эд Ширан увидели победу Англии в полуфинале Евро. Фоторепортаж
Спорт
Фото:Reuters

Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

Овечкину 38 лет, он является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном».

В июне 2022 года Овечкин провел дебютный матч за футбольное «Динамо» — он вышел на поле в товарищеской встрече с блогерским клубом «Амкал» и уже спустя 11 минут забил гол.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Александр Овечкин Хоккей сборная России по футболу
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
The Killers прервали концерт ради просмотра концовки полуфинала Евро
Спорт
Стал известен главный арбитр финала чемпионата Европы
Спорт
Сотрудника персонала сборной Албании заподозрили в изнасиловании на Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:15
Делегацию России на инаугурации президента Ирана возглавит Володин Политика, 17:15
Миланский аэропорт назвали именем Сильвио Берлускони Общество, 17:12
Российских футболистов «Урарту» не пустили в Эстонию на еврокубковый матч Спорт, 17:04
Налоговая реформа 2025 и ее влияние на инвестиции в недвижимость в России Недвижимость, 17:00
Сервис «Самолет Плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO Инвестиции, 17:00
ЦБ выявил случаи манипулирования рынком для победы в конкурсе трейдеров Инвестиции, 16:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Овечкин заявил, что сборная России сделала бы на Евро «пару сюрпризиков» Спорт, 16:48
Обвинение запросило исправительные работы по делу о гибели Бабаевой Общество, 16:45
Следствие вновь попросило перевести генерала Попова под домашний арест Общество, 16:44
Два автомобиля сгорели при атаке дронов в Белгородской области Политика, 16:43
Выжившему участнику бунта в ростовском СИЗО запросили 28 лет тюрьмы Общество, 16:42
Главреда «Конкретно.ру» обвинили в вымогательстве $10 тыс. Общество, 16:41
Курс биткоина вырос на фоне публикации данных по инфляции в США Крипто, 16:39