Овечкин заявил, что сборная России сделала бы на Евро «пару сюрпризиков»

Сборная России не играет на турнирах УЕФА с февраля 2022 года. Овечкин считает, что на Евро в этом году мало зрелищных матчей и команда Валерия Карпина точно бы не затерялась

Александр Овечкин (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на YouTube-шоу «Это футбол, брат!» заявил, что ему хотелось бы видеть сборную России на чемпионате Европы в Германии.

«Мы бы не то что не затерялись бы, я думаю, мы бы попылили там, сделали бы пару сюрпризиков», — сказал Овечкин.

Хоккеист отметил, что на Евро-2024 футбол хороший, «но не зрелищно как-то они сейчас играют». «Мне нравится, когда много голов, а у них там 1:0, 1:1», — сказал Овечкин.

Чемпионат Европы завершится 14 июля, в финале сыграют Англия и Испания.

Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

Овечкину 38 лет, он является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном».

В июне 2022 года Овечкин провел дебютный матч за футбольное «Динамо» — он вышел на поле в товарищеской встрече с блогерским клубом «Амкал» и уже спустя 11 минут забил гол.