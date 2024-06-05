Алина Загитова и Александр Поветкин будут послами Игр БРИКС в Казани

Загитова и Поветкин будут послами Игр БРИКС

Игры БРИКС начнутся в Казани 12 июня. Загитова и Поветкин будут послами соревнований наряду с Яной Батыршиной, Софьей Великой и Гёкденизом Караденизом

Алина Загитова (Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийские чемпионы фигуристка Алина Загитова и боксер Александр Поветкин 6 июня станут послами Игр БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Церемония посвящения в послы пройдет в рамках ПМЭФ.

Игры пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Другими послами Игр являются двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, вице-чемпион Игр-1996 гимнастка Яна Батыршина и экс-футболист «Рубина» Гёкдениз Карадениз.

Загитова — олимпийская чемпионка Пхёнчхана, чемпионка мира и Европы.

Поветкин победил на Играх-2004, выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы. В настоящее время является вице-губернатором Вологодской области.