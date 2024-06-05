Загитова и Поветкин будут послами Игр БРИКС
Олимпийские чемпионы фигуристка Алина Загитова и боксер Александр Поветкин 6 июня станут послами Игр БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.
Церемония посвящения в послы пройдет в рамках ПМЭФ.
Игры пройдут в Казани с 12 по 23 июня.
Другими послами Игр являются двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, вице-чемпион Игр-1996 гимнастка Яна Батыршина и экс-футболист «Рубина» Гёкдениз Карадениз.
Загитова — олимпийская чемпионка Пхёнчхана, чемпионка мира и Европы.
Поветкин победил на Играх-2004, выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы. В настоящее время является вице-губернатором Вологодской области.
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