Российские спортсмены получат более ₽350 тыс. за победу на Играх БРИКС

Российские спортсмены получат более ₽350 тыс. за победу на Играх БРИКС

За серебряную медаль спортсменам планируют выплачивать по ₽179,2 тыс., за бронзовую — по ₽107,5 тыс. Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня

Фото: bricskazan2024.games

Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх БРИКС в Казани, могут получить по 358,4 тыс. рублей. Минспорт подготовил соответствующий проект постановления, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

За серебро российским спортсменам планируют выплачивать по 179,2 тыс. руб., за бронзу — ₽107,5 тыс. Тренеры спортсменов получат ₽171,5 тыс. за золото, ₽85,5 тыс. — за серебро, ₽51,2 тыс. — за бронзу.

Игры БРИКС 2024 года пройдут в Казани с 11 по 24 июня.

За золотую медаль Олимпийских игр 2022 года российские спортсмены получали от государства по 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, за бронзовую медаль — 1,7 млн.

Министр спорта Олег Матыцин ранее говорил, что все страны БРИКС подтвердили участие в этих играх. «Мы сделали открытый формат, поэтому уже более 50 стран подтвердили свое участие, будет более 25 видов спорта», — отметил он, добавив, что Игры не являются альтернативой Олимпиаде.

Игры БРИКС проводятся с 2016 года, с разным набором дисциплин соревнования ранее принимали Китай и ЮАР, а в 2022-м они прошли в онлайн-формате.