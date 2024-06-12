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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Шубенков заявил, что не стал бы ради Олимпиады есть «хрен без соли»

Шубенков: не стал бы доедать хрен без соли, чтобы попасть на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Легкоатлет считает, что нужно «400 тысяч раз» подумать об участии в соревнованиях в нейтральном статусе на условиях МОК. «Мне потом в этой стране жить», — отметил Шубенков
Сергей Шубенков
Сергей Шубенков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил Sports.ru, что согласие на участие в соревнованиях в нейтральном статусе может потенциально создать «много сложностей», а ему в России еще потом жить.

Шубенков привел в пример пятиборку Ульяну Баташову, которая жаловалась, что ее убрали со ставки в сборной после того, как она решила получить нейтральный статус. В федерации заявили, что она осталась в команде, а тренер объяснил, что ее ставку отдали более перспективной юниорке.

«Давай от высокого спустимся к реальному: а как мне бы в этом случае жить? Иностранные спонсоры ушли в 2022-м, российских — нет вообще, допустим, меня еще убирают с государственных зарплат. А у меня семья. Доедать хрен без соли ради высокой идеи? Мы только что обсудили, что не такая уж она и высокая», — сказал Шубенков.

По его словам, он бы «400 тысяч раз подумал, вписываться ли в эту историю» с нейтральным статусом на условиях МОК, который «всеми силами пытается к подтолкнуть» россиян к отказу от поездки на Игры.

«Скажи ВФЛА, чтобы мы получали нейтральные статусы, и нас поддержат, а World Athletics бы еще давал допуски — это один расклад. А если я попробую, и мне потом в Барнауле нужно будет за аренду дорожки на стадионе платить — совсем другой», — добавил Шубенков.

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Шубенков помимо золота ЧМ-2015 выиграл два серебра и бронзу мирового первенства. В прошлом году он говорил, что в условиях отстранения продолжать выступать «уже не так весело и жирно», но он не жалуется.

В конце марта Ирина Винер назвала спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе, «командой бомжей». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в апреле сказал, что те, кто готов участвовать в Играх, должны это сделать.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
легкая атлетика Сергей Шубенков МОК Олимпиада-2024

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