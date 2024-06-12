Шубенков: не стал бы доедать хрен без соли, чтобы попасть на Олимпиаду

Шубенков заявил, что не стал бы ради Олимпиады есть «хрен без соли»

Легкоатлет считает, что нужно «400 тысяч раз» подумать об участии в соревнованиях в нейтральном статусе на условиях МОК. «Мне потом в этой стране жить», — отметил Шубенков

Сергей Шубенков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил Sports.ru, что согласие на участие в соревнованиях в нейтральном статусе может потенциально создать «много сложностей», а ему в России еще потом жить.

Шубенков привел в пример пятиборку Ульяну Баташову, которая жаловалась, что ее убрали со ставки в сборной после того, как она решила получить нейтральный статус. В федерации заявили, что она осталась в команде, а тренер объяснил, что ее ставку отдали более перспективной юниорке.

«Давай от высокого спустимся к реальному: а как мне бы в этом случае жить? Иностранные спонсоры ушли в 2022-м, российских — нет вообще, допустим, меня еще убирают с государственных зарплат. А у меня семья. Доедать хрен без соли ради высокой идеи? Мы только что обсудили, что не такая уж она и высокая», — сказал Шубенков.

По его словам, он бы «400 тысяч раз подумал, вписываться ли в эту историю» с нейтральным статусом на условиях МОК, который «всеми силами пытается к подтолкнуть» россиян к отказу от поездки на Игры.

«Скажи ВФЛА, чтобы мы получали нейтральные статусы, и нас поддержат, а World Athletics бы еще давал допуски — это один расклад. А если я попробую, и мне потом в Барнауле нужно будет за аренду дорожки на стадионе платить — совсем другой», — добавил Шубенков.

Шубенков помимо золота ЧМ-2015 выиграл два серебра и бронзу мирового первенства. В прошлом году он говорил, что в условиях отстранения продолжать выступать «уже не так весело и жирно», но он не жалуется.

В конце марта Ирина Винер назвала спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе, «командой бомжей». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в апреле сказал, что те, кто готов участвовать в Играх, должны это сделать.