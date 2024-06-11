МОК опроверг использование плаката с Исинбаевой для рекламы Олимпиады

МОК: плакат с Исинбаевой и флагом России не используют для продвижения Олимпиады

Ранее в Париже заметили плакат со спортсменкой, где та показана со спины с российским флагом после победы на Играх-2008. В МОК заявили, что это часть старой рекламной кампании от 2020 года

Елена Исинбаева (Фото: Patrick Seeger / dpa / Global Look Press)

Плакат с изображением олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с флагом России не используется для рекламного продвижения Игр 2024 года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — заявили в пресс-службе МОК.

Ранее в Париже заметили плакат с рекламой Олимпийских игр, на нем Исинбаева запечатлена после завоевания золотой медали в прыжках с шестом на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Спортсменка показана со спины, в руках у нее флаг России.

Российские спортсмены смогут выступить на Играх в Париже только в нейтральном статусе, национальная символика на Олимпиаде будет запрещена.

Исинбаева является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), также в ее активе бронза Олимпиады (2012). Спортсменка трижды побеждала на чемпионатах мира (2005, 2007, 2013). Она 28 раз обновляла мировой рекорд, обладателем которого остается и по сегодняшний день: 5,06 м (август 2009 года).

Сейчас 42-летняя россиянка является членом МОК.