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Спорт ,  
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Курбан Бердыев возглавит середняка чемпионата Азербайджана

Курбан Бердыев возглавит середняка чемпионата Азербайджана «Туран»
Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое в новом сезоне выступит в РПЛ. В клубе из Товуза, который стал шестым в чемпионате в минувшем сезоне, не уточнили срок контракта с тренером
Курбан Бердыев
Курбан Бердыев (Фото: fcrk / Twitter.com / Global Look Press)

Курбан Бердыев на следующей неделе подпишет контракт с азербайджанским «Тураном», сообщил «РИА Новости» вице-президент клуба из Товуза Али Балакишиев.

«Курбан Бекиевич станет главным тренером «Турана». 18 июня он приедет к нам в Баку и мы заключим контракт», — сказал Балакишиев.

Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он возглавлял с лета прошлого года до февраля, а потом стал советником президента клуба. Махачкалинская команда в новом сезоне выступит в РПЛ.

«Туран» вернулся в азербайджанский топ-дивизион в 2022 году и дважды занимал шестое место в турнире с участием десяти команд.

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«Туран» побеждал в чемпионате страны в 1994 году и стал первым азербайджанским клубом в Еврокубках (Кубок УЕФА).

Бердыеву 71 год. В 2008 и 2009 годах он приводил казанский «Рубин» к победе в чемпионате России. Также он в разные годы возглавлял «Ростов», «Сочи», казахстанский «Кайрат», сборную Туркмении, иранский «Трактор» и другие команды.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Азербайджан Курбан Бердыев

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