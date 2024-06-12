Сборную Азербайджана возглавил тренер, посадивший Роналду в запас на ЧМ

Сборную Азербайджана возглавил Сантуш, посадивший Роналду в запас на ЧМ в Катаре

Срок контракта с Фернанду Сантушем не называется. Сборная Азербайджана стала четвертым местом работы тренера за полтора года после команд Португалии и Польши, а также «Бешикташа»

Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Португалец Фернанду Сантуш стал новым главным тренером сборной Азербайджана, перед ним поставлена задача успешно выступить в квалификации Евро-2028. Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Сантушу 69 лет, за последние полтора года это его четвертое назначение.

В январе 2022-го тренер покинул сборную Португалии, с которой неожиданно проиграл Марокко в 1/4 финала (0:1) на чемпионате мира. После этого он возглавил сборную Польши, но выиграл с ней только два матча из пяти в отборе Евро и был отправлен в отставку. Последним местом работы португальца был турецкий «Бешикташ», в котором он проработал всего три месяца.

Сборная Азербайджана не смогла попасть на Евро-2024, заняв четвертое место в группе в отборочном турнире.

Мужская сборная Азербайджана занимает 112-е место в рейтинге ФИФА, между Конго и Того.

Сантуш выиграл со сборной Португалии Евро-2016 и Лигу наций (2019).

На чемпионате мира в Катаре Сантуш в двух последних матчах не включил в стартовый состав капитана Криштиану Роналду, после чего форвард не стал публично благодарить тренера за совместную работу.