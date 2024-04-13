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Курбан Бердыев получил должность в клубе из Первой лиги

Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»
Приводивший «Рубин» к двум победам в чемпионате России Бердыев занял пост советника президента махачкалинского «Динамо»
Курбан Бердыев
Курбан Бердыев (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба Первой лиги.

«Подготовка резерва остается для Курбана Бекиевича, по его собственным словам, интересным направлением, как это было и в предыдущие годы, где бы он ни работал. И он продолжит заниматься этим в Дагестане», — говорится в сообщении.

71-летний Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» в феврале. Команду он возглавлял с лета 2023 года.

Во время своей карьеры Бердыев дважды приводил казанский «Рубин» к победе в чемпионате России. Под его руководством клуб выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок России. Кроме того, Бердыев возглавлял российские «Кристалл», «Ростов» и «Сочи», казахстанские «Мунайши» и «Кайрат», турецкий «Генчлербирлиги», сборную Туркмении, туркменский клуб «Ниса» и иранский «Трактор».

Махачкалинское «Динамо» занимает в нынешнем сезоне третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 44 очка в 25 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Курбан Бердыев ФК Динамо Махачкала
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