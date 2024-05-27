Надаль сообщил о планах выступить на Олимпийских играх в Париже
Испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом 37-летний испанец заявил после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.
«Возможно, в ближайшие месяцы я завершу карьеру, но пока не чувствую этого. Я надеюсь вернуться сюда для выступления на Олимпиаде», — сказал Надаль.
Надаль впервые в истории не смог выйти во второй раунд «Ролан Гаррос», проиграв в первом круге Александру Звереву (Германия) со счетом 4:6, 6:7, 3:6. Он является рекордсменом по титулам на Открытом чемпионате Франции.
Надаль на данный момент 275-й в рейтинге, что не дает ему возможности квалифицироваться на Олимпиаду по рейтингу. Но он может быть включен в команду по решению НОК страны.
Испанец является двукратным олимпийским чемпионом. В 2008 году он выиграл золото в одиночном разряде, в 2016 году — в паре с Марком Лопесом. В составе сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль является экс-рекордсменом по числу титулов на турнирах «Большого шлема» — 24.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России
На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации
Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.
В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео
Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео
МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России
Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото
Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?