Надаль сообщил о планах выступить на Олимпийских играх в Париже

Надаль сейчас 275-й в рейтинге, что не дает ему возможности квалифицироваться на Олимпиаду по рейтингу. Но он может быть включен в команду по решению НОК страны

Рафаэль Надаль (Фото: Reuters)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом 37-летний испанец заявил после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Возможно, в ближайшие месяцы я завершу карьеру, но пока не чувствую этого. Я надеюсь вернуться сюда для выступления на Олимпиаде», — сказал Надаль.

Надаль впервые в истории не смог выйти во второй раунд «Ролан Гаррос», проиграв в первом круге Александру Звереву (Германия) со счетом 4:6, 6:7, 3:6. Он является рекордсменом по титулам на Открытом чемпионате Франции.

Надаль на данный момент 275-й в рейтинге, что не дает ему возможности квалифицироваться на Олимпиаду по рейтингу. Но он может быть включен в команду по решению НОК страны.

Испанец является двукратным олимпийским чемпионом. В 2008 году он выиграл золото в одиночном разряде, в 2016 году — в паре с Марком Лопесом. В составе сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль является экс-рекордсменом по числу титулов на турнирах «Большого шлема» — 24.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.