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Оказавшийся на грани вылета «Сочи» со счетом 6:1 разгромил «Пари НН»

Оказавшийся на грани вылета «Сочи» со счетом 6:1 разгромил «Пари НН» в РПЛ
Дубль оформил Алексей Сутормин. Сочинская команда набрала 23 очка и за два тура до конца отстает от зоны стыковых матчей на шесть баллов
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»

«Сочи», занимающий последнее место в РПЛ, одержал крупную победу над «Пари НН» в 28-м туре и продолжил борьбу за выживание в топ-дивизионе.

Матч в Сочи завершился со счетом 6:1. У хозяев дубль оформил Алексей Сутормин (74-я, 83-я минуты), по голу забили Кирилл Кравцов (8), Сауль Гуарирапа (32), Марсело Алвес (66) и Никита Бурмистров (87).

У гостей отличился Зе Турбо (89).

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«Сочи» набрал 23 очка и за два тура до конца чемпионата отстает от зоны стыковых матчей на шесть баллов.

У «Пари НН» 29 очков и 11-е место.

В следующем туре «Сочи» примет «Краснодар» 18 мая, а «Пари НН» 20 мая сыграет дома с московским ЦСКА.

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