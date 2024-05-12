Оказавшийся на грани вылета «Сочи» со счетом 6:1 разгромил «Пари НН»
«Сочи», занимающий последнее место в РПЛ, одержал крупную победу над «Пари НН» в 28-м туре и продолжил борьбу за выживание в топ-дивизионе.
Матч в Сочи завершился со счетом 6:1. У хозяев дубль оформил Алексей Сутормин (74-я, 83-я минуты), по голу забили Кирилл Кравцов (8), Сауль Гуарирапа (32), Марсело Алвес (66) и Никита Бурмистров (87).
У гостей отличился Зе Турбо (89).
«Сочи» набрал 23 очка и за два тура до конца чемпионата отстает от зоны стыковых матчей на шесть баллов.
У «Пари НН» 29 очков и 11-е место.
В следующем туре «Сочи» примет «Краснодар» 18 мая, а «Пари НН» 20 мая сыграет дома с московским ЦСКА.
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