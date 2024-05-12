Оказавшийся на грани вылета «Сочи» со счетом 6:1 разгромил «Пари НН» в РПЛ

Оказавшийся на грани вылета «Сочи» со счетом 6:1 разгромил «Пари НН»

Дубль оформил Алексей Сутормин. Сочинская команда набрала 23 очка и за два тура до конца отстает от зоны стыковых матчей на шесть баллов

Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»

«Сочи», занимающий последнее место в РПЛ, одержал крупную победу над «Пари НН» в 28-м туре и продолжил борьбу за выживание в топ-дивизионе.

Матч в Сочи завершился со счетом 6:1. У хозяев дубль оформил Алексей Сутормин (74-я, 83-я минуты), по голу забили Кирилл Кравцов (8), Сауль Гуарирапа (32), Марсело Алвес (66) и Никита Бурмистров (87).

У гостей отличился Зе Турбо (89).

«Сочи» набрал 23 очка и за два тура до конца чемпионата отстает от зоны стыковых матчей на шесть баллов.

У «Пари НН» 29 очков и 11-е место.

В следующем туре «Сочи» примет «Краснодар» 18 мая, а «Пари НН» 20 мая сыграет дома с московским ЦСКА.