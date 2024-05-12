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Овечкин пожелал «Динамо» выиграть чемпионат России

Овечкин: дай бог, чтобы «Динамо» стало чемпионом
Овечкин признался, что переживал за футболистов «Динамо» в матче с «Балтикой» (3:2), где «бело-голубые» вырвали победу только в компенсированное время и вышли в лидеры РПЛ
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что надеется на победу московского «Динамо» в РПЛ. Слова хоккеиста приводит ТАСС.

«Дай бог, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Смотрел вчера футбол. Переживал», — сказал Овечкин.

Накануне «Динамо» обыграло в Калининграде «Балтику» (3:2), дважды забив в компенсированное время и возглавив таблицу за два тура до конца турнира. В оставшихся играх с «Крыльями Советов» и «Краснодаром» «бело-голубым» нужно набрать четыре очка.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», где он выступал до отъезда в НХЛ, а также в сезоне 2012/13 во время локаута.

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В 2022 году Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с блогерским клубом «Амкал». Свое участие в игре хоккеист описал фразой: «Я сыграл десять минут, чуть не умер, забил гол».

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Анна Сатдинова
Футбол Александр Овечкин ФК Динамо Москва Российская премьер-лига (РПЛ)
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