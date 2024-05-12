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Мадридский «Реал» получил кубок за победу в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» получил кубок за 36-ю победу в чемпионате Испании
После церемонии на базе команда покажет трофей болельщикам в Мадриде. «Реал» 4 мая стал чемпионом страны в 36-й раз
Начо Фернандес
Начо Фернандес (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Футболистам «Реала» вручили трофей за победу в чемпионате Испании на церемонии на базе клуба, сообщила пресс-служба мадридской команды.

Капитан команды Начо Фернандес получил кубок из рук главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Рочи.

После этого команда покажет трофей в Мадриде болельщикам на площади Сибелес.

«Реал» 4 мая досрочно выиграл чемпионат после поражения «Барселоны» в 34-м туре от «Жироны» (2:4).

Команде Карло Анчелотти предстоит сыграть еще три матча в турнире.

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Фото:REUTERS

«Реал» выиграл трофей 36-й раз в своей истории и впервые с 2022 года.

В этом сезоне «Реал» также взял Суперкубок Испании, а в Лиге чемпионов сыграет в финале против дортмундской «Боруссии».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Испания
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