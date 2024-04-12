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В «Спартаке» рассказали, кто из футболистов пропустит матч с «Сочи»

Мартинс, Мозес, Зобнин и Зорин пропустят матч «Спартака» против «Сочи» в РПЛ
Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин не прилетели в Сочи, где 13 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ
Роман Зобнин
Роман Зобнин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Четыре футболиста «Спартака» пропустят матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально — Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Встреча состоится 13 апреля на стадионе «Фишт».

«Спартак» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Сочи» расположился на последней, 16-й, строчке (15 очков).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Сочи
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