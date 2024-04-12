Конор Макгрегор ответил на вопрос о завершении карьеры

Конор Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что у него много сил и он пока не думает о завершении карьеры. Ирландец добавил, что хочет провести четыре боя в этом году и еще восемь в следующем

Конор Макгрегор (Фото: Kate Green / Getty Images for Prime Video UK)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Об этом он рассказал на подкасте This Life of Mine телеведущего Джеймса Кордена.

«Нет-нет, меня едва задели», — ответил 35-летний Макгрегор на вопрос, рассматривает ли он возможность ухода из ММА.

«Я пропустил один удар, а потом случился перелом ноги. Вот и все. Я усыпил больше людей, чем анестезия или хирургическая процедура», — цитирует Макгрегора портал MMAFighting.

По словам ирландца, он «настолько свеж, насколько требуется в этом деле» и в его семье никто и не заикался на тему о завершении карьеры.

Макгрегор заявил, что хочет провести четыре боя в этом году и еще восемь в следующем. «Может быть, потом будут новые травмы, новые победы и поражения. Кто знает? Но сейчас мои способности при мне, я свеж и силен, дайте мне попробовать еще раз», — добавил боец.

Макгрегор последний бой провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде: Макгрегор получил перелом ноги.

На счету Макгрегора 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Макгрегор в начале года обещал этим летом провести бой против Майкла Чендлера.