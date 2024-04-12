 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Конор Макгрегор ответил на вопрос о завершении карьеры

Конор Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что у него много сил и он пока не думает о завершении карьеры. Ирландец добавил, что хочет провести четыре боя в этом году и еще восемь в следующем
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор (Фото: Kate Green / Getty Images for Prime Video UK)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Об этом он рассказал на подкасте This Life of Mine телеведущего Джеймса Кордена.

«Нет-нет, меня едва задели», — ответил 35-летний Макгрегор на вопрос, рассматривает ли он возможность ухода из ММА.

Глава UFC назвал единственный недостаток Конора Макгрегора
Спорт
Конор Макгрегор

«Я пропустил один удар, а потом случился перелом ноги. Вот и все. Я усыпил больше людей, чем анестезия или хирургическая процедура», — цитирует Макгрегора портал MMAFighting.

По словам ирландца, он «настолько свеж, насколько требуется в этом деле» и в его семье никто и не заикался на тему о завершении карьеры.

Макгрегор заявил, что хочет провести четыре боя в этом году и еще восемь в следующем. «Может быть, потом будут новые травмы, новые победы и поражения. Кто знает? Но сейчас мои способности при мне, я свеж и силен, дайте мне попробовать еще раз», — добавил боец.

Макгрегор последний бой провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде: Макгрегор получил перелом ноги.

На счету Макгрегора 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Макгрегор в начале года обещал этим летом провести бой против Майкла Чендлера.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Конор Макгрегор
Материалы по теме
Конор Макгрегор рассказал о нежелании снова сниматься в кино
Спорт
Макгрегор объявил соперника первого боя после возвращения в UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 17:03
В «Спартаке» рассказали, кто из футболистов пропустит матч с «Сочи» Спорт, 21:44
Тарасова назвала чемпионку ОИ «законченной дурой» за слова о Валиевой Спорт, 21:34
Юрия Куклачева госпитализировали после юбилейного концерта Общество, 21:29
Конор Макгрегор ответил на вопрос о завершении карьеры Спорт, 21:16
Умер итальянский модельер Роберто Кавалли Общество, 21:16
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет, запущенных из Ливана Политика, 21:11
В реестр иноагентов включили Асю Казанцеву и журналиста Барабанова⁠ Политика, 21:03
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Гуцул заявила о желании Молдавии ликвидировать Гагаузию Политика, 20:54
РЖД не нашли подтверждения заявленным объемам перевозок угля в Тамань Бизнес, 20:43
Роскомнадзор заблокировал одно из старейших сетевых изданий в России Технологии и медиа, 20:42
Глава МИД Венгрии назвал унизительным нейтральный статус россиян на ОИ Спорт, 20:38
По Израилю со стороны Ливана выпустили десятки ракет Политика, 20:34
ЦБ увеличил срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО Финансы, 20:31
Киргизия выразила обеспокоенность из-за действий российской полиции Политика, 20:30