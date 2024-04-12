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Клебо согласился вернуться в сборную Норвегии по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо согласился вернуться в сборную Норвегии по лыжным гонкам
В сезоне-2023/24 лыжник представлял Норвегию, но не находился в составе национальной команды из-за конфликта с федерацией. Теперь пятикратный олимпийский чемпион возвращается в сборную
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо подписал новый двухлетний контракт с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии. Об этом сообщает NRK.

Без контракта с национальной федерацией лыжник не мог представлять Норвегию в гонках Кубка мира.

В национальной команде сообщили, что составили и индивидуально адаптировали спортивную программу подготовки Клебо к сезону, нет требований для его обязательного пребывания вместе с остальными лыжники сборной. Клебо планирует четыре высотных сбора в течение следующего сезона, в остальное время он постарается посещать тренировки сборной Норвегии.

Норвежский лыжник Клебо впервые выиграл марафон на 50 км
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Йоханнес Клебо

Клебо в апреле 2023 года объявил, что больше не будет выступать за сборную Норвегии. По словам лыжника, с его уходом у лыжной ассоциации страны появится возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Он говорил, что с его товарищами по национальной команде обращались несправедливо.

Но уже в октябре, перед началом сезона, стороны подписали стандартное соглашение, которое позволило лыжнику представлять страну на Кубке мира. При этом Клебо не находился в составе национальной команды.

Клебо выиграл три золота на Олимпиаде в Пхёнчхане и четыре медали, в том числе две золотые, на Играх в Пекине. Он также является девятикратным чемпионом мира.

В нынешнем сезоне Клебо стал вторым в общем зачете Кубка мира.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Йоханнес Клебо Норвегия
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