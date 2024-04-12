Клебо согласился вернуться в сборную Норвегии по лыжным гонкам
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо подписал новый двухлетний контракт с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии. Об этом сообщает NRK.
Без контракта с национальной федерацией лыжник не мог представлять Норвегию в гонках Кубка мира.
В национальной команде сообщили, что составили и индивидуально адаптировали спортивную программу подготовки Клебо к сезону, нет требований для его обязательного пребывания вместе с остальными лыжники сборной. Клебо планирует четыре высотных сбора в течение следующего сезона, в остальное время он постарается посещать тренировки сборной Норвегии.
Клебо в апреле 2023 года объявил, что больше не будет выступать за сборную Норвегии. По словам лыжника, с его уходом у лыжной ассоциации страны появится возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Он говорил, что с его товарищами по национальной команде обращались несправедливо.
Но уже в октябре, перед началом сезона, стороны подписали стандартное соглашение, которое позволило лыжнику представлять страну на Кубке мира. При этом Клебо не находился в составе национальной команды.
Клебо выиграл три золота на Олимпиаде в Пхёнчхане и четыре медали, в том числе две золотые, на Играх в Пекине. Он также является девятикратным чемпионом мира.
В нынешнем сезоне Клебо стал вторым в общем зачете Кубка мира.