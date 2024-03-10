Норвежский лыжник Клебо впервые выиграл марафон на 50 км
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выиграл классический марафон на 50 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло. Норвежец впервые за карьеру победил в этой дисциплине.
Клебо финишировал со временем 2 часа 6 минут 50,4 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Мартин Ньенгер (отставание 0,4 секунды) и Пол Голберг (+1,1) соответственно.
«Говорят, что ты не станешь настоящим лыжником без победы на 50 км, и теперь я сделал это, — сказал Клебо NRK. — Мне нужна была эта победа здесь».
Клебо первым финишировал на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе в 2021 году, но на финишной прямой сломал палку россиянину Александру Большунову, из-за чего потом получил дисквалификацию, а победу отдали Эмилю Иверсену.
На Олимпиаде в Пекине Клебо снялся по ходу марафона, который и так был сокращен до 28 км, а в прошлом году на чемпионате мира в Планице стал вторым.
На счету Клебо по два олимпийских золота в личном и командном спринте, а также первое место в мужской эстафете.
Российские лыжники не участвуют в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков