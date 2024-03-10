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Норвежский лыжник Клебо впервые выиграл марафон на 50 км

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые выиграл марафон на 50 км
Йоханнесу Клебо ранее не удавалось победить в классическом марафоне. Он заявил, что победа на этой дистанции нужна каждому настоящему лыжнику и ему наконец удалось одержать ее на Кубке мира в Осло
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выиграл классический марафон на 50 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло. Норвежец впервые за карьеру победил в этой дисциплине.

Клебо финишировал со временем 2 часа 6 минут 50,4 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Мартин Ньенгер (отставание 0,4 секунды) и Пол Голберг (+1,1) соответственно.

«Говорят, что ты не станешь настоящим лыжником без победы на 50 км, и теперь я сделал это, — сказал Клебо NRK. — Мне нужна была эта победа здесь».

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Йоханнес Клебо

Клебо первым финишировал на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе в 2021 году, но на финишной прямой сломал палку россиянину Александру Большунову, из-за чего потом получил дисквалификацию, а победу отдали Эмилю Иверсену.

На Олимпиаде в Пекине Клебо снялся по ходу марафона, который и так был сокращен до 28 км, а в прошлом году на чемпионате мира в Планице стал вторым.

На счету Клебо по два олимпийских золота в личном и командном спринте, а также первое место в мужской эстафете.

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