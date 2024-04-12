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Александр Тихонов заявил, что экс-глава IBU заслужил тюремный срок

Александр Тихонов: Бессеберг заслужил тюрьму пьянством и связями с проститутками
Четырехкратный олимпийский чемпион вспомнил, что еще в 2009 году предупреждал Андерса Бессеберга, что того «ждет позор и тюрьма». Норвежский суд 12 апреля приговорил экс-главу IBU к трем годам и одному месяцу тюрьмы за коррупцию
Андерс Бессеберг
Андерс Бессеберг (Фото: Vianney Thibaut / Agence Zoom / Getty Images)

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заслужил свой тюремный срок за противоправные действия. Об этом он заявил ТАСС.

Норвежский суд 12 апреля приговорил 78-летнего Бессеберга к трем годам и одному месяцу тюрьмы по делу о коррупции. Его признали виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, в виде дорогих подарков, предоставления услуг проституток и охотничьих поездок в Россию, Австрию и Чехию.

Тихонов был вице-президентом IBU с 2002 по 2009 год. «Очень давно, когда я уходил с поста вице-президента, я всем сказал «до свидания» и, повернувшись в сторону Бессеберга, заявил, что его ждет позор и тюрьма», — вспомнил Тихонов.

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Андерс&nbsp;Бессеберг

По словам Тихонова, Бессеберг заслужил срок «своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками и всем остальным».

В деле Бессеберга в том числе были подаренные ему Тихоновым часы Ulysses Nardin стоимостью $3,6 тыс. По словам олимпийского чемпиона, он экс-главе IBU ничего не дарил. «У нас были такие отношения, что дарить ничего было невозможно, это себя надо было не уважать», — заключил Тихонов.

Бессеберг занимал пост главы IBU с 1993 по 2018 год.

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Андерс Бессеберг Александр Тихонов коррупция
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