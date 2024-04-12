Экс-главе мирового биатлона дали три года за взятки от россиян

Андерса Бессеберга приговорили к трем годам и одному месяцу тюрьмы. В частности, он получил в подарок несколько дорогих часов, пользовался услугами проституток, ездил на охоту в Россию и бесплатно пользовался дорогим автомобилем

Андерс Бессеберг (Фото: Martin Rose / Bongarts / Getty Images)

Норвежский суд признал бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным по девяти пунктам обвинения из десяти в коррупции во время его работы во главе IBU. Об этом сообщает NRK.

78-летний Бессеберг приговорен к трем годам и одному месяцу тюрьмы. Пока неизвестно, будет ли он подавать апелляцию.

Бессеберг был признан виновным в получении различных взяток от российских функционеров, в частности часов Omega (стоимостью около $18 тыс.), которые он получил от бывшего исполнительного директора Союза биатлонистов России Сергея Кущенко в 2011 году, и часов Ulysses Nardin ($3,6 тыс.) от четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Также Бессеберга признали виновным в том, что он пользовался услугами проституток, которые ему предоставляла российская сторона, совершил несколько выездов на охоту в России, Австрии и Чехии, бесплатно пользовался предоставленным в лизинг автомобилем BMW (стоимостью около $80 тыс.).

Обвинение просило приговорить Бессеберга к трем годам и семи месяцам заключения, оштрафовать на 1 млн норвежских крон (более €88 тыс.) и взыскать с него стоимость поездок на охоту, конфисковать охотничьи трофеи и трое упомянутых в деле часов в сумме более €123 тыс.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года обвинила Бессеберга в коррупции и получении взяток от «чиновников российского биатлона» во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. В материалах дела утверждалось, что взятки были получены от российских биатлонных чиновников и агентства, которое владело маркетинговыми и коммерческими правами IBU.

Нынешний глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в январе заявил NRK, что Бессеберг не защищал интересы России, у которой был только один этап Кубка мира в год. На вопросы о подарках Бессебергу Майгуров отвечать отказался.

Бессеберг покинул пост президента IBU в 2018 года на фоне коррупционного скандала. Власти Австрии в 2018 году начали расследование в отношении Бессеберга и его подчиненных по делу о возможном сокрытии положительных «допинг-проб» россиян, незаконном распределении медиаправ и коррупции при выборе Тюмени столицей ЧМ-2021.