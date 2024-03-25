Валиевой после дисквалификации перестали платить президентскую стипендию

Стипендию не платят Валиевой и Виктории Синициной, которая взяла паузу в карьере. Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Марк Кондратюк получают выплаты как бронзовые призеры Игр, а Никита Кацалапов — как чемпион Сочи

Камила Валиева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристка Камила Валиева после дисквалификации за допинг была исключена из списка кандидатов в сборную, и ей перестали выплачивать стипендию президента России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта.

В Минспорте сообщили, что из участников командного турнира Олимпиады в Пекине президентская стипендия выплачивается Никите Кацалапову (чемпион командного турнира в Сочи), а также Анастасии Мишиной, Александру Галлямову и Марку Кондратюку как бронзовым призерам Игр-2022.

Выступавшая в танцевальном дуэте с Кацалаповым Виктория Синицина в связи с перерывом в спортивной карьере не включена в список кандидатов в сборную, в связи с этим выплата стипендии ей прекращена.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. Сборной России вместо золота командного турнира присудили бронзу по решению Международного союза конькобежцев (ISU), этот вердикт оспорили и российская сторона, и канадская, которая рассчитывала попасть в призеры.

Олимпийские чемпионы получают президентскую стипендию пожизненно, а серебряные и бронзовые призеры Игр — пока числятся в списке кандидатов в сборную. Размер стипендии для чемпионов составляет 52 тыс. руб., для серебряных призеров — 39 тыс. руб., для бронзовых — 30 тыс. руб.