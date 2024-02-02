Финский телеканал узнал подробности разбирательства по делу Валиевой

Издание Yle сообщило, что в допинг-пробе Камилы Валиевой помимо триметазидина были обнаружены препараты с анаболическим эффектом. Также экспертом в суде по делу фигуристки со стороны WADA был бывший эксперт РУСАДА

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой помимо запрещенного триметазидина были обнаружены L-карнитин, гипоксен и анаболик, сообщает финское издание Yle. Препараты не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

По данным Yle, вещество с анаболическим эффектом, которое было обнаружено у Валиевой, является легальным, однако WADA планирует внести его в список запрещенных препаратов. При этом издание не уточняет, о каком препарате идет речь.

На данный момент в мониторинге у организации находится лишь один анаболик — природный стероид с метаболическим эффектом, повышающий выносливость: экдистерон.

Кроме того, стало известно имя эксперта в деле Валиевой со стороны WADA. По данным финского издания, им стал спортивный врач Сергей Илюков, который до 26 февраля 2022 года входил в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Эксперт по вопросам борьбы с допингом заявлял, что его выход из российской организации связан с ситуацией на Украине.

Илюков — спортивный врач, ранее работавший с профессиональными хоккеистами и представителями зимних видов спорта олимпийской сборной Финляндии, являлся медицинским экспертом Эстонского антидопингового агентства и ряда других стран. Илюков родился и вырос в Эстонии, в 2005 году переехал в Финляндию.

Ранее CAS сообщил, что планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки до конца следующей недели.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Положительный результат дала допинг-проба фигуристки, взятая 25 декабря 2021 года во время победного для нее чемпионата России, но известно об этом стало после победного для России командного турнира Олимпиады-2022.

Отсчет дисквалификации ведется с 25 декабря 2021 года, и все результаты с этого момента автоматически аннулируются. При этом в CAS подчеркнули, что данное решение не касается результата командного турнира на Олимпиаде-2022, где сборная России с Валиевой завоевала золото.

ISU сообщил 30 января, что сборная России после отстранения Валиевой переместится с первого на третье место. При этом Валиева не получит бронзу из-за дисквалификации.

Также ISU объявил, что Валиева лишена золотой медали чемпионата Европы-2022, которая после этого решения досталась соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее РУСАДА лишило Валиеву золота чемпионата России-2022. Всего российская фигуристка завоевала семь медалей с начала отсчета дисквалификации.