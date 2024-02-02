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Финский телеканал узнал подробности разбирательства по делу Валиевой

Yle: в допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат с анаболическим эффектом
Издание Yle сообщило, что в допинг-пробе Камилы Валиевой помимо триметазидина были обнаружены препараты с анаболическим эффектом. Также экспертом в суде по делу фигуристки со стороны WADA был бывший эксперт РУСАДА
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой помимо запрещенного триметазидина были обнаружены L-карнитин, гипоксен и анаболик, сообщает финское издание Yle. Препараты не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

По данным Yle, вещество с анаболическим эффектом, которое было обнаружено у Валиевой, является легальным, однако WADA планирует внести его в список запрещенных препаратов. При этом издание не уточняет, о каком препарате идет речь.

На данный момент в мониторинге у организации находится лишь один анаболик — природный стероид с метаболическим эффектом, повышающий выносливость: экдистерон.

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Кроме того, стало известно имя эксперта в деле Валиевой со стороны WADA. По данным финского издания, им стал спортивный врач Сергей Илюков, который до 26 февраля 2022 года входил в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Эксперт по вопросам борьбы с допингом заявлял, что его выход из российской организации связан с ситуацией на Украине.

Илюков — спортивный врач, ранее работавший с профессиональными хоккеистами и представителями зимних видов спорта олимпийской сборной Финляндии, являлся медицинским экспертом Эстонского антидопингового агентства и ряда других стран. Илюков родился и вырос в Эстонии, в 2005 году переехал в Финляндию.

Ранее CAS сообщил, что планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки до конца следующей недели.

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Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Положительный результат дала допинг-проба фигуристки, взятая 25 декабря 2021 года во время победного для нее чемпионата России, но известно об этом стало после победного для России командного турнира Олимпиады-2022.

Отсчет дисквалификации ведется с 25 декабря 2021 года, и все результаты с этого момента автоматически аннулируются. При этом в CAS подчеркнули, что данное решение не касается результата командного турнира на Олимпиаде-2022, где сборная России с Валиевой завоевала золото.

ISU сообщил 30 января, что сборная России после отстранения Валиевой переместится с первого на третье место. При этом Валиева не получит бронзу из-за дисквалификации.

Также ISU объявил, что Валиева лишена золотой медали чемпионата Европы-2022, которая после этого решения досталась соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее РУСАДА лишило Валиеву золота чемпионата России-2022. Всего российская фигуристка завоевала семь медалей с начала отсчета дисквалификации.

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фигурное катание Камила Валиева CAS WADA РУСАДА допинг
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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