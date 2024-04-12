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Назвавший судей опоссумами Юран заявил, что шокирован дисквалификацией

Назвавший судей опоссумами Сергей Юран заявил, что шокирован дисквалификацией
Главный тренер «Пари НН» удивился, что его наказали за одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях. По словам Юрана, теперь ему придется ограничиваться минимальными комментариями в интервью после матчей
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил «Чемпионату», что шокирован своей условной дисквалификацией и штрафом за нецензурную брань после матча с «Краснодаром».

«Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и еще год условно — за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях?» — сказал Юран.

Назвавший судей опоссумами Юран отделался условной дисквалификацией
Спорт
Сергей Юран

По словам Юрана, он извиняется за свой проступок. «Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля — что же их, казнить за это?» — добавил тренер.

Юран сказал, что просто «шел и сам с собой разговаривал». «Я понимаю, когда дисквалификации выносят на основании записей судей, делегата, инспектора РФС — это официальные лица. Но в моем случае ничего же этого не было. Только какое-то видео с телефона, снятое откуда-то издалека», — отметил тренер.

Кроме того, Юран заявил, что теперь ему придется ограничиваться минимальными комментариями во время флеш-интервью и на пресс-конференциях, за что он заранее приносит извинения журналистам.

«Пари НН» 6 апреля проиграл «Краснодару» (3:4) в 23-м туре РПЛ. Юран в подтрибунном помещении в нецензурной форме выразил недовольство моментом, в котором полузащитник кубанского клуба Александр Черников не получил вторую желтую карточку, когда наступил на ногу защитнику «Пари НН» Виктору Александрову. Юран спрашивал, чего боятся судьи, а также назвал их «опоссумами».

В итоге КДК РФС дисквалифицировал тренера на два матча условно с испытательным сроком один год и оштрафовал на 50 тыс. руб.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Пари Нижний Новгород Сергей Юран
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