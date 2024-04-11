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Назвавший судей опоссумами Юран отделался условной дисквалификацией

Юрану дали два матча дисквалификации условно за мат и «опоссумов» в адрес судей
Сергей Юран после проигрыша «Краснодару» (3:4) громко и нецензурно критиковал судей в подтрибунном помещении за один из игровых эпизодов. Ему дали два матча условно с испытательным сроком один год
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был дисквалифицирован на два матча условно за высказывания по поводу судейства после игры РПЛ с «Краснодаром». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «РИА Новости».

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тыс. руб. Испытательный срок — один год», — сказал Григорьянц.

«Пари НН» 6 апреля проиграл «Краснодару» (3:4) в 23-м туре. Юран в подтрибунном помещении в нецензурной форме выразил недовольство моментом, в котором полузащитник кубанского клуба Александр Черников не получил вторую желтую карточку, когда наступил на ногу защитнику «Пари НН» Виктору Александрову.

Юран спрашивал, чего боятся судьи, а также назвал их «опоссумами».

Юран оскорбил судей после поражения от «Краснодара» в матче РПЛ
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Сергей Юран

«Пари НН» занимает десятое место в РПЛ.

Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля 2023-го.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Российская премьер-лига (РПЛ) Сергей Юран
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