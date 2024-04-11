Назвавший судей опоссумами Юран отделался условной дисквалификацией
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был дисквалифицирован на два матча условно за высказывания по поводу судейства после игры РПЛ с «Краснодаром». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «РИА Новости».
«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тыс. руб. Испытательный срок — один год», — сказал Григорьянц.
«Пари НН» 6 апреля проиграл «Краснодару» (3:4) в 23-м туре. Юран в подтрибунном помещении в нецензурной форме выразил недовольство моментом, в котором полузащитник кубанского клуба Александр Черников не получил вторую желтую карточку, когда наступил на ногу защитнику «Пари НН» Виктору Александрову.
Юран спрашивал, чего боятся судьи, а также назвал их «опоссумами».
«Пари НН» занимает десятое место в РПЛ.
Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля 2023-го.