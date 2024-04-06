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«Краснодар» одержал первую победу в году и возглавил РПЛ

«Краснодар» обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в РПЛ
Краснодарский клуб обыграл в гостях «Пари НН» со счетом 4:3. «Зенит» может вернуться в лидеры чемпионата России 7 апреля, когда проведет матч с «Балтикой»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:3 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (8-я и 80-я минуты) и Джон Кордоба (13, 71). У проигравших отличились Николай Калинский (34), Александр Трошечкин (40) и Илья Кухарчук (88).

«Краснодар» прервал безвыигрышную серию с начала года: у команды было две ничьи и два поражения (с учетом Кубка России). После вылета из Кубка клуб 13 марта отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича, его сменил Мурад Мусаев.

Команды выдали самый результативный матч сезона, семь голов в РПЛ не забивалось с апреля прошлого года («Спартак» — «Краснодар» — 4:3.).

Прервалась девятиматчевая домашняя беспроигрышная серия «Пари НН» в РПЛ, причем в тех матчах нижегородцы пропустили меньше голов (три), чем от «Краснодара».

«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У петербургского «Зенита» 41 очко, свой матч 23-го тура команда проведет в воскресенье против калининградской «Балтики». Подопечные Сергея Юрана с 28 очками расположились на 10-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 13 апреля примет «Зенит», «Пари НН» днем позже в гостях сыграет с «Оренбургом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Пари Нижний Новгород
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