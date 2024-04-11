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Даниил Медведев второй день подряд поругался с судьями в Монте-Карло

Даниил Медведев снова поругался из-за судейства на турнире в Монте-Карло
В концовке матча Даниил Медведев заявил, что линейный судья снова неправильно оценил аут и ему нельзя работать на матчах, потому что он ничего не видит. Медведев в итоге уступил Карену Хачанову в двух сетах
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Первая ракетка России Даниил Медведев во время матча 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло снова устроил скандал из-за решений линейного судьи.

Медведев впервые с 2018 года уступил соотечественнику Карену Хачанову (3:6, 5:7) и завершил выступление на турнире. 

В концовке второго сета Медведев после проигранного гейма швырнул ракетку. Во время паузы он сначала возмутился тем, что к нему подошел физиотерапевт, а потом начал высказывать супервайзеру, что никто не хочет брать ответственность за решения линейного судьи, который не увидел аут. 

«Посмотри на отметку, это чертов аут. Они не знают, как это судить. Кто будет отвечать? <...> Это не моя ответственность судить матчи. Это этот парень в очках. Ему не нужны очки, потому что он ничего не видит. Он не должен судить», — сказал Медведев.

Даниил Медведев впервые с 2018 года проиграл Карену Хачанову
Спорт
Даниил Медведев

Накануне в матче с Гаэлем Монфисом россиянин также ругался на линейного судью из-за аута и обвинял его в проигранном гейме.

На грунтовых турнирах следы попадания мяча проверяет судья, а не система Hawk-Eye.

Медведев занимает четвертое место в мировом рейтинге, в этом сезоне он сыграл на пяти турнирах, дважды доходил до финала (на Australian Open и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе) и еще два раза — до полуфинала.

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Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев ATP
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