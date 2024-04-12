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Российский голкипер стал одним из лидеров сезона НХЛ по числу «сухарей»

Российский вратарь Бобровский стал одним из лидеров сезона НХЛ по «сухарям»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в игре с «Коламбусом» (4:0) оформил шестой сухой матч в сезоне. Это лучший результат в лиге, столько же шатаутов у Тристана Джарри («Питтсбург») и Коннора Ингрэма («Аризона»)
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Marc DesRosiers / USA TODAY Sports / Reuters)

«Флорида Пантерз» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайбы забросили Мэттью Ткачук (1-я минута), Эван Родригес (38), Сэм Райнхарт (40) и российский форвард Владимир Тарасенко (58).

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил все 25 бросков и шестой раз в сезоне сыграл на ноль. Это лучший результат в лиге, по шесть шатаутов также у Тристана Джарри («Питтсбург Пингвинз») и Коннора Ингрэма («Аризона Койотис»).

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Тарасенко прервал сухую серию, длившуюся четыре матча, он записал на свой счет 23-й гол в текущей «регулярке».

Бобровский в 57 матчах сезона одержал 35 побед. Он занимает третье место в лиге по коэффициенту надежности (2,38 шайбы за игру) и девятое место по среднем проценту отраженных бросков (91,4%).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Сергей Бобровский
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