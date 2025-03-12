Клуб Слуцкого вылетел из азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого крупно проиграл «Кавасаки» и вылетел из азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» уступил в ответном матче 1/8 финала японскому «Кавасаки» со счетом 0:4

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты китайского «Шанхай Шэньхуа» в гостях проиграли японскому «Кавасаки Фронтале» со счетом 0:4 в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

Голы забили Асахи Сасаки (24-я минута), Эрисон (64), Тацуя Ито (68) и Марсиньо (90+1).

В первой игре «Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, победил со счетом 1:0. Таким образом, команда Слуцкого завершила выступления в турнире.

В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. В начале февраля команда снова завоевала Суперкубок.