Клуб Слуцкого вылетел из азиатской Лиги чемпионов
Футболисты китайского «Шанхай Шэньхуа» в гостях проиграли японскому «Кавасаки Фронтале» со счетом 0:4 в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.
Голы забили Асахи Сасаки (24-я минута), Эрисон (64), Тацуя Ито (68) и Марсиньо (90+1).
В первой игре «Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, победил со счетом 1:0. Таким образом, команда Слуцкого завершила выступления в турнире.
В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. В начале февраля команда снова завоевала Суперкубок.
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