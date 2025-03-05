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Клуб Слуцкого выиграл первый матч плей-офф азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл первый матч азиатской Лиги чемпионов
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала. Единственный мяч соперники забили себе сами
Кота Такаи
Кота Такаи (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, победил японский «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

Матч в Шанхае завершился со счетом 1:0. На 76-й минуте Кота Такаи забил в свои ворота.

Ответный матч команды проведут 12 марта в Японии.

«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Китая, а новый сезон начал с победы в Суперкубке страны.

Слуцкий работает в команде второй сезон.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа азиатская Лига чемпионов
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