Клуб Слуцкого выиграл первый матч плей-офф азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала. Единственный мяч соперники забили себе сами

Кота Такаи (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, победил японский «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

Матч в Шанхае завершился со счетом 1:0. На 76-й минуте Кота Такаи забил в свои ворота.

Ответный матч команды проведут 12 марта в Японии.

«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Китая, а новый сезон начал с победы в Суперкубке страны.

Слуцкий работает в команде второй сезон.