Капитан «Анахайма» рассказал о почерневшей руке после броска Овечкина
Рука капитана «Анахайм Дакс» Радко Гудаса однажды почернела после того, как чешский защитник заблокировал бросок российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом рассказал журналист Monumental Sports Network Эл Кокен, который поговорил с чехом перед очередной игрой «Кэпиталз» и «Дакс».
«Вашингтон» победил «Анахайм» со счетом 7:4, Овечкин отметился тремя голевыми передачами.
«Гудас рассказал мне о броске Овечкина, который попал ему под правую наплечную накладку на трицепс. Он сказал, что осмотрел это место после игры: «О, это синяк». А на следующее утро вся рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать броски Овечкина», — цитирует Кокен RMNB.
Примечательно, что Гудас снова чуть не получил травму после броска Овечкина. Это произошло в конце первого периода в эпизоде с голом Алексея Протаса. Бросок Овечкина попал в ногу Гудаса и отскочил к белорусу, который поразил ворота. Чех долго не мог подняться, но в итоге все же продолжил игру.
Овечкин входит в число лидеров НХЛ среди форвардов по максимальной скорости броска (157,89 км/ч) и средней скорости броска (109,82 км/ч), занимает второе место по броскам со скоростью более 144,8 км/ч (22) после Тейджа Томпсона из «Баффало» (45).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Украина готова к прекращению огня. Какие условия
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов