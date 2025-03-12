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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Капитан «Анахайма» рассказал о почерневшей руке после броска Овечкина

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
По словам капитана «Анахайма» Радко Гудаса, такие последствия наступили, несмотря на то что шайба попала в наплечную накладку. Хоккеист отметил, что усвоил «ценный урок», как не блокировать броски Овечкина
Радко Гудас
Радко Гудас (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Рука капитана «Анахайм Дакс» Радко Гудаса однажды почернела после того, как чешский защитник заблокировал бросок российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом рассказал журналист Monumental Sports Network Эл Кокен, который поговорил с чехом перед очередной игрой «Кэпиталз» и «Дакс».

«Вашингтон» победил «Анахайм» со счетом 7:4, Овечкин отметился тремя голевыми передачами.

«Гудас рассказал мне о броске Овечкина, который попал ему под правую наплечную накладку на трицепс. Он сказал, что осмотрел это место после игры: «О, это синяк». А на следующее утро вся рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать броски Овечкина», — цитирует Кокен RMNB.

Примечательно, что Гудас снова чуть не получил травму после броска Овечкина. Это произошло в конце первого периода в эпизоде с голом Алексея Протаса. Бросок Овечкина попал в ногу Гудаса и отскочил к белорусу, который поразил ворота. Чех долго не мог подняться, но в итоге все же продолжил игру.

Овечкин входит в число лидеров НХЛ среди форвардов по максимальной скорости броска (157,89 км/ч) и средней скорости броска (109,82 км/ч), занимает второе место по броскам со скоростью более 144,8 км/ч (22) после Тейджа Томпсона из «Баффало» (45).

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Хоккей Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин НХЛ Анахайм Дакс
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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