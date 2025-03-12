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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин вышел на 28-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
«Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Анахайм» со счетом 7:4. Российский нападающий Александр Овечкин провел свой 1475-й матч в НХЛ
Фото: Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (AP/TASS)
Фото: Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (AP/TASS)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 7:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дилан Строум (3-я), Алекс Протас оформил хет-трик (19, 45, 60), Пьер-Люк Дюбуа (26), Ник Дауд (54) и Энтони Бовиллье (59). У проигравших по шайбе забросили Джейкоб Труба (5), Дрю Хеллесон (6), российский защитник Павел Минтюков (45) и Фрэнк Ватрано (47).

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Александр Овечкин

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отдал три результативные передачи в игре. Также этот матч стал для него 1475-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел по количеству проведенных матчей в лиге Дуга Гилмора (1474) и занял 28-е место в НХЛ по этому показателю.

В активе Александра Овечкина 886 голов в НХЛ. Ему необходимо забросить всего восемь шайб, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки, рекордсменом лиги по количеству голов (894).

«Вашингтон» выиграл пять матчей подряд и теперь лидирует в Столичном дивизионе, имея 94 очка после 65 игр.

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Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
НХЛ Александр Овечкин Хоккей Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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