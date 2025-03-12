Протас восхитился Овечкиным за пас на пустые ворота вместо броска

Белорусский форвард «Вашингтона» благодаря Овечкину сделал первый хет-трик в карьере в НХЛ. В концовке матча с «Анахаймом» капитан «Кэпиталз» мог сам бросить по пустым воротам, но отдал передачу открытому Протасу

Алексей Протас (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас восхитился капитаном команды Александром Овечкиным после того, как тот отдал ему голевой пас на пустые ворота, вместо того чтобы самому забросить шайбу.

«Вашингтон» победил «Анахайм Дакс» со счетом 7:4. В концовке, когда соперник снял вратаря, Овечкин имел возможность бросить по пустым воротам, но решил отдать пас открытому Протасу, который сделал свой первый хет-трик в НХЛ.

«У меня был только небольшой зрительный контакт с Ови. Приближается нереальное достижение, а он делает такой пас. И то, как он рад за меня, говорит все о нем как о товарище по команде», — цитирует Протаса сайт НХЛ.

На счету 39-летнего Овечкина 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забросить девять шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) и стать новым рекордсменом НХЛ.

До конца регулярного чемпионата у «Вашингтона» остается 17 матчей.