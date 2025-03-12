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Даниил Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Медведев повесил «баранку» американцу Полу и вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
В четвертом круге российский теннисист легко обыграл 11-ю ракетку мира Томми Пола со счетом 6:4, 6:0
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертом круге 29-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил американца Томми Пола, 11-ю ракетку мира со счетом 6:4, 6:0.

Следующим соперником Медведева будет француз Артюр Фис (21-й номер рейтинга ATP).

Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $9,6 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.

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Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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