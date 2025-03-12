Даниил Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В четвертом круге 29-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил американца Томми Пола, 11-ю ракетку мира со счетом 6:4, 6:0.
Следующим соперником Медведева будет француз Артюр Фис (21-й номер рейтинга ATP).
Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $9,6 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.
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