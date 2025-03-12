Санкции не лишили РФС ₽800 млн от УЕФА за матчи сборной России

Российский футбольный союз получает средства от УЕФА, несмотря на то что сборные отстранены от соревнований. «РБК Спорт» выяснил, за что РФС получает деньги и на каком основании

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) имеет право получать до 800 млн руб. в год от УЕФА за матчи национальной команды. Об этом «РБК Спорт» рассказали два источника, знакомых с ситуацией.

Речь идет о монетизации медиаправ. Эту опцию УЕФА не убирал для РФС после отстранения российских сборных от соревнований, говорят собеседники «РБК Спорт». В год УЕФА максимально может перечислять до 800 млн руб. за товарищеские матчи сборной России. Эта сумма зависит от количества проведенных игр — до десяти матчей, и исключительно с национальными сборными, входящими в рейтинг ФИФА. Если же команда проводит меньше игр, УЕФА вправе уменьшить сумму медиаправ.

Источник в РФС подтвердил «РБК Спорт» получение средств от УЕФА за прошлые игры в качестве аванса в 2021 и 2022 годах за цикл 2022–2028-й. Еще часть средств поступила в РФС в прошлом году.

Еще одной точкой взаимодействия УЕФА и РФС остается программа страхования игроков, говорят источники. Если во время товарищеского матча под эгидой ФИФА или УЕФА футболист сборной России получит травму, то оплату его лечения частично или даже полностью также возьмет на себя УЕФА.

После введения санкций против РФС ничего не было известно о том, платит ли ему ФИФА или УЕФА за матчи национальной команды. Генеральный секретарь союза Максим Митрофанов, говорил, что тот в 2024 году получил от УЕФА по одной из программ около €5 млн, но собеседники «РБК Спорт» рассказали, что эти деньги отношения к товарищеским матчам не имеют.

РФС в сентябре опубликовал отчет о финансово-хозяйственной деятельности. Согласно ему, ФИФА и УЕФА перечислили в 2023 году в РФС более 405,8 млн руб. Источники «РБК Спорт» уточнили, что эти средства получены по Hat trick — специальной программе для оказания поддержки европейским национальным ассоциациям в сферах спортивных достижений, инфраструктуры и образования.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РФС.

Как говорят источники «РБК Спорт», финансовая сторона также одна из причин того, что сборная России играет официальные товарищеские матчи. В начале октября у сборной сорвался товарищеский матч с командой Пакистана. В Федерации футбола Пакистана заявили, что не могут сыграть с Россией в октябре из-за организационных проблем, отметив, что ведут переговоры о проведении матча в ноябре с «неофициальной сборной Пакистана». Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, что играть с такой командой нет смысла.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «РБК Спорт» объясняя проведение матчей с не самыми сильными сборными, говорил, что национальной команде необходимо играть в том числе ради рейтинга ФИФА.

Он также скептически отнесся к идее провести матч между сборной Россией и командой Медиалиги, поскольку игра не несет в себе важности с точки зрения официальной повестки РФС. «На мой взгляд, сборной Медиалиги не существует. С кем она играла? Кто у нее тренер? Кто игроки? Мы рассуждаем в эфемерной категории. Есть любительское соревнование — соревнование популярное, ребята делают классную работу, мы их поддерживаем и максимально способствуем их развитию, в том числе через допуск к участию в Кубке России. Но давайте не путать одно с другим», — говорил Митрофанов.

Президент РФС Александр Дюков, отвечая на вопрос о возможности проведения матча со сборной Медиалиги, говорил журналистам, что для команды России в приоритете игры с официальными сборными.

В 2024 году сборная России разгромила Сирию (4:0), Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0). В этом году она сыграет против Гренады 19 марта.