Карпин не согласился с Писаревым насчет деградации россиян в «Спартаке»

Карпин не согласился с помощником насчет деградации россиян в «Спартаке»

Николай Писарев, помощник главного тренера национальной команды, заявил, что его беспокоит деградация российских футболистов «красно-белых». Карпин заявил, что Писарев преувеличивает

Валерий Карпин (Фото: Evgeny Filippov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не согласен с мнением своего помощника Николая Писарева о деградации российских футболистов в «Спартаке». Об этом он заявил журналистам.

«Деградация — сильно сказано. У «Спартака» и других клубов есть игроки, которые на разных этапах выглядят по‑разному. Осенью одно состояние было, сейчас другое», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Также Карпин заявил, что ему не стоит задавать вопросов по возможному назначению в «Спартак».

Писарев ранее в эфире «Матч ТВ» заявил, что его беспокоит деградация российских футболистов в «Спартаке».

В воскресенье, 10 марта, «Спартак» на своем поле проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Это поражение откатило команду на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ и вновь породило разговоры о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

«РБК Спорт» накануне сообщил, что руководство «Спартака» провело совещание по вопросу о тренере. Там обсуждался список потенциальных сменщиков Абаскаля, среди которых Станислав Черчесов и три иностранных специалиста.