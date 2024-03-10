На ВДНХ презентовали новую форму сборной России по футболу
Экипировщик сборной России Jögel представил новую форму национальной команды, в которой она сыграет в марте с сербами и парагвайцами. Презентация состоялась на выставке «Россия» на ВДНХ.
В Jögel заявили, что дизайн формы вдохновлен «одним из самых ярких жанров русского фольклора — сказками».
Домашний комплект красного цвета посвящен Жар-птице — на форму нанесен паттерн в виде стилизованных сияющих перьев, «которые символизируют пылкие сердца игроков».
Гостевой комплект (белая футболка и синие шорты) был вдохновлен стихией холода и образом мифического Мороза: паттерны на форме напоминают морозные узоры на окнах и лед на реках и озерах.
Глава РФС Александр Дюков заявил, что форма будет производиться для сборных всех возрастов, ее также смогут приобрести болельщики.
Сборная России, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, 21 марта сыграет в Москве товарищеский матч с командой Сербии, а 25 марта — с Парагваем.
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