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На ВДНХ презентовали новую форму сборной России по футболу

Новую форму сборной России по футболу презентовали на ВДНХ
Домашний комплект выполнен в красном цвете и вдохновлен Жар-птицей, гостевой — белая футболка и синие шорты — отсылает к стихии холода и Морозу. Команда Валерия Карпина сыграет мартовские матчи в новой форме

Фото: Андрей Любимов / РБК
Виктор Гусев и&nbsp;Георгий Черданцев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Наталья Виртуозова и Александр Дюков
Станислав Черчесов
Фото: jogel.pro
Фото: Андрей Любимов / РБК
Виктор Гусев и&nbsp;Георгий Черданцев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Наталья Виртуозова и Александр Дюков
Станислав Черчесов
Фото: jogel.pro
Фото: Андрей Любимов / РБК
Виктор Гусев и Георгий Черданцев
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Наталья Виртуозова и Александр Дюков
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Станислав Черчесов
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фото: jogel.pro

Экипировщик сборной России Jögel представил новую форму национальной команды, в которой она сыграет в марте с сербами и парагвайцами. Презентация состоялась на выставке «Россия» на ВДНХ.

В Jögel заявили, что дизайн формы вдохновлен «одним из самых ярких жанров русского фольклора — сказками».

Домашний комплект красного цвета посвящен Жар-птице — на форму нанесен паттерн в виде стилизованных сияющих перьев, «которые символизируют пылкие сердца игроков».

Гостевой комплект (белая футболка и синие шорты) был вдохновлен стихией холода и образом мифического Мороза: паттерны на форме напоминают морозные узоры на окнах и лед на реках и озерах.

Экипировщик отреагировал на утечку фотографий новой формы сборной России
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Глава РФС Александр Дюков заявил, что форма будет производиться для сборных всех возрастов, ее также смогут приобрести болельщики.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу ВДНХ Выставка «Россия»
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