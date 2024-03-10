Новую форму сборной России по футболу презентовали на ВДНХ

На ВДНХ презентовали новую форму сборной России по футболу

Домашний комплект выполнен в красном цвете и вдохновлен Жар-птицей, гостевой — белая футболка и синие шорты — отсылает к стихии холода и Морозу. Команда Валерия Карпина сыграет мартовские матчи в новой форме

Фото: Андрей Любимов / РБК Виктор Гусев и Георгий Черданцев (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фото: Андрей Любимов / РБК Наталья Виртуозова и Александр Дюков (Фото: Андрей Любимов / РБК) Станислав Черчесов (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фото: jogel.pro

Экипировщик сборной России Jögel представил новую форму национальной команды, в которой она сыграет в марте с сербами и парагвайцами. Презентация состоялась на выставке «Россия» на ВДНХ.

В Jögel заявили, что дизайн формы вдохновлен «одним из самых ярких жанров русского фольклора — сказками».

Домашний комплект красного цвета посвящен Жар-птице — на форму нанесен паттерн в виде стилизованных сияющих перьев, «которые символизируют пылкие сердца игроков».

Гостевой комплект (белая футболка и синие шорты) был вдохновлен стихией холода и образом мифического Мороза: паттерны на форме напоминают морозные узоры на окнах и лед на реках и озерах.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что форма будет производиться для сборных всех возрастов, ее также смогут приобрести болельщики.

Сборная России, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, 21 марта сыграет в Москве товарищеский матч с командой Сербии, а 25 марта — с Парагваем.